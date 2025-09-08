ВСУ использовали западные ракеты для ударов по Донецку и Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов по Донецку и Макеевке не только беспилотники, но и англо-французские ракеты Storm Shadow. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Вместе с реактивными ракетами-дронами и БПЛА самолетного типа противник применил для обстрелов Макеевки и Донецка ракеты Storm Shadow», — сообщили в оперслужбах.

По их данным, ВСУ выпустили около 20 ракет-дронов «Паляница» по этим городам.

В результате сегодняшних ударов по Донецкой народной республике (ДНР) пострадали 16 человек, еще двоих не удалось спасти.

7 сентября ВСУ атаковали Донецк с помощью беспилотников. В том числе удары были нанесены по парку «Гулливер», где пострадали шесть мирных жителей. Как рассказал глава ДНР Денис Пушилин, люди получили ранения средней степени тяжести. Среди пострадавших — двое мужчин 1992 и 2004 годов рождения, две девушки 2003 года рождения, одна девушка 2006 года рождения и девочка 2011 года рождения.

Ранее Захарова заявила о праве России дать адекватный ответ на атаку ВСУ по парку в Донецке.