Следственные действия по делу о получении взяток пройдут с участием Тимура Иванова

Следственные действия с участием экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова запланированы на текущей неделе в рамках уголовного дела о получении взяток. Об этом РИА Новости сообщил участник процесса.

По информации собеседника агентства, подробности предстоящих следственных действий не раскрываются. В деле о взятках вместе с Ивановым проходят гендиректор «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин и предприниматель Сергей Бородин, заключивший сделку со следствием.

«На неделе запланированы следственные действия с участием Иванова», — сказал собеседник агентства.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным по другому уголовному делу — о растрате средств при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц». Экс-чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 млн руб. Его бывший подчиненный Антон Филатов был приговорен к 12,5 года колонии и штрафу в размере 25 млн руб.

Кроме того, суд запретил Иванову занимать административные должности на срок 4 года и назначил ему 2 года ограничения свободы. Он был лишен государственных наград, включая два ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней. Суд также постановил взыскать в доход государства активы и недвижимость фигурантов, которые были арестованы ранее.

Ранее сообщалось, что Иванов коллекционировал антикварное оружие и книги.