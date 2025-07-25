Украинские военные атаковали шахту в Донецке

Украинские военные нанесли удары по шахте имени Засядько в Киевском районе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

В публикации говорится, что в результате атаки в одном из административных зданий произошел пожар. Источник отметил, что пострадавших в результате нападения нет.

Источник предположил, что по предварительным данным, огонь велся при помощи РСЗО HIMARS.

До этого сообщалось, что украинский дрон сбросил боеприпас на автомобильную стоянку около пожарной части Запорожской атомной электростанции (АЭС). В результате атаки семь гражданских автомобилей, находившихся на парковке, получили повреждения. Кроме того, на прилегающей территории загорелась сухая растительность. Огонь возник рядом с теплотрассой.

25 июля глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин рассказал, что ВСУ чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.

Ранее военный эксперт рассказал об атаке ВСУ на сослуживцев, пытавшихся сдаться в плен.