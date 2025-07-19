ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по жилому дому в центре Донецка

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ пострадал как минимум один местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его словам, удар был нанесен по жилому многоквартирному дому на Университетской улице при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS.

Три дня назад Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения. Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой сектор Горловки. При этом был ранен мужчина. В общей сложности снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб был нанесен и 13 объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.