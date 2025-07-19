На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по жилому дому в центре Донецка

ТАСС: при ударе ВСУ по центру Донецка ранен минимум один местный житель
true
true
true

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ пострадал как минимум один местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По его словам, удар был нанесен по жилому многоквартирному дому на Университетской улице при помощи РСЗО (реактивной системы залпового огня) HIMARS.

Три дня назад Вооруженные силы Украины атаковали Горловку с помощью реактивной и ствольной артиллерии и беспилотников. Как рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, в результате массированного артиллерийского обстрела центра города пострадали шесть человек, включая ребенка 2015 года рождения. Кроме того, украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на жилой сектор Горловки. При этом был ранен мужчина. В общей сложности снаряды повредили не менее 15 жилых домов и три автомобиля в Горловке и Енакиево. Ущерб был нанесен и 13 объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее у памятника Ленину в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами