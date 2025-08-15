На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский снаряд попал в дом в Донецке

РИА: ВСУ ударили по дому в Донецке, один человек не выжил
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали многоквартирный дом в Донецке. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По его словам, украинский снаряд попал на седьмой этаж дома, в результате чего один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Также произошло повреждение гражданской инфраструктуры и кафе.

9 августа военный эксперт Игорь Кимаковский сообщил, что украинские минометчики нанести удар по карете скорой медицинской помощи в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что врачи приехали на вызов в один из домов частного сектора, куда ранее прилетели несколько минометных мин и ранили местную жительницу.

По словам Кимаковского, ВСУ нанесли второй удар прицельно, мина попала в машину медиков, которые пытались покинуть зону обстрела. В результате атаки были «ранены водитель и женщина, получившая контузию при предыдущем обстреле», медик не выжила, рассказал эксперт.

В конце июля ВСУ атаковали бизнес-центр в Донецке. В результате удара было повреждено остекление здания. Попадание дрона пришлось около входа в помещение. На месте были обнаружены фрагменты БПЛА с микросхемами.

Ранее в ДНР предупредили о готовящейся провокации украинских войск в Краматорске.

