В Курской области мирный житель пострадал из-за обстрела ВСУ

Хинштейн: в Рыльске мирный житель пострадал в результате обстрела ВСУ
true
true
true
close
«Газета.Ru»

Мирный житель пострадал в результате обстрела Рыльска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он рассказал, что зафиксированы повреждения многоквартирного и частных домов, а также складского помещения. Из-за обстрела пострадал 38-летний мужчина, он самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

«У него ранение правого колена и акубаротравма. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Желаю скорейшего выздоровления!» — написал Хинштейн.

Врио губернатора призвал жителей быть крайне бдительными и не пренебрегать мерами безопасности в случае воздушной тревоги.

До этого стало известно, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Курской области. 50-летний водитель получил осколочные ранения правой руки и грудной клетки. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее Хинштейн рассказал о помощи иностранных военных в разминировании в Курской области.

