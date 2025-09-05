На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хинштейн рассказал о помощи иностранных военных в разминировании в Курской обалсти

Хинштейн: боевые друзья из КНДР присоединяются к разминированию Курской области
Telegram-канал Гармаев Александр

Граждане КНДР присоединяются к бригадам, формируемым для разминирования Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Он обратил внимание на важность работ по очистке освобожденных приграничных территорий от взрывоопасных предметов. Помимо российских военных, разминирование занимаются «наши боевые друзья из Северной Кореи», отметил Хинштейн.

«По поручению президента мы разработали программу восстановления приграничья. Сейчас активно реализуем её первый этап — разминирование. Регулярно усиливаем группировку и наращиваем темпы», — написал он.

До этого в МЧС России сообщили, что спасатели начнут разбирать разрушенные дома в Курской области, когда закончится разминирование территории.

Хинштейн также рассказывал, что в Курской области после освобождения от ВСУ обезвредили более 550 тысяч взрывоопасных предметов. По состоянию на июнь, было очищено 55,2 тысячи гектаров территории.

Ранее в Госдуме рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Курской области после ВСУ.

