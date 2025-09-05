В Курской области гражданский автомобиль попал под удар украинского БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал гражданский автомобиль в поселке Коренево Кореневского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, 50-летний водитель получил осколочные ранения правой руки и грудной клетки. Врачи оказали ему медицинскую помощь на месте происшествия.

Хинштейн призвал местных жителей не пренебрегать мерами безопасности и напомнил, что «в приграничье все еще неспокойно».

3 сентября беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал микроавтобус «Народного фронта» в Судже Курской области. В салоне находились военные, один из которых получил ранение и был оперативно доставлен в больницу.

Вечером 29 августа Хинштейн сообщил о том, что БПЛА атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Мантуровского района. По его словам, в результате удара было нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района, перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи жителей. Уже ночью электроснабжение удалось восстановить по резервной схеме.

