Осужденный за организацию убийств экс-сенатор попросил отправить его на СВО

ТАСС: организовавший два убийства экс-сенатор Арашуков попросился на СВО
Илья Питалев/РИА Новости

Осужденный за организацию двух убийств бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков неоднократно просил отправить его на СВО. Об этом рассказал ТАСС его адвокат Эльмар Ализаде.

По словам адвоката Арашукова, его клиент пытался подать заявку на заключение контракта с министерством обороны несколько раз — как находясь в СИЗО «Лефортово», так и отбывая наказание в колонии. В частности, он писал обращение к президенту России Владимиру Путину, чтобы получить право отправиться на фронт. Во всех этих просьбах ему было отказано.

«У него есть судимость по ст. 210 УК РФ «Создание преступной группы». Кроме того, он приговорен к пожизненному лишению свободы. Обычно в таких случаях заключенным отказывают в заключении контракта с Минобороны», — пояснил юрист.

Арашуков был задержан 30 января 2019 года на закрытом заседании Совета Федерации в присутствии генерального прокурора РФ Юрия Чайки и руководителя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. 27 декабря 2022 года он был приговорен к пожизненному заключению за создание организованной преступной группы, организацию убийств председателя молодежного движения «Адыгэ хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также за хищение газа у «Газпрома» стоимостью 4,4 млрд рублей.

Отец бывшего сенатора Рауль Арашуков также был приговорен к пожизненному заключению как подельник сына. Убийства были устроены Арашуковыми для сокрытия хищений газа.

Ранее Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».

