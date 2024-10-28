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Экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине»

Экс-сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Эльмар Ализаде.

«В настоящее время он содержится в «Черном дельфине» в Оренбургской области. Там он неоднократно подвергался пыткам и становился жертвой провокаций», — сказал юрист.

Ализаде добавил, что в Мордовии есть две колонии, где отбывают наказание пожизненно осужденные. По словам адвоката, в одной из них сейчас находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок лишения свободы по делу об организации заказных покушений и участии в преступном сообществе.

22 октября стало известно, что Арашуков пытался передать взятку сотруднику УФСИН в размере не менее 3 млн рублей за «организацию привилегированных условий содержания». Бывший сенатор хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. ФСБ России опубликовала видео, доказывающие факт дачи взятки со стороны осужденного.

Ранее защита Арашукова назвала сфабрикованным дело о передаче им взятки в колонии.

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