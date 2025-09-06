В Адыгее беспилотник повредил жилые дома

Аскер: беспилотник повредили три частных дома в Тахтамукайском районе Адыгеи

Беспилотник упал в ауле Афипсип, повреждены три частных домовладения. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Адыгеи Савв Аскер в своем Telegram-канале.

По его словам, никто из людей не пострадал.

«Этой ночью в ауле Афипсип упал вражеский беспилотный летательный аппарат. В той или иной степени пострадали три частных домовладения, в основном остекление», — написал он.

Аскер отметил, что собственники указанных домов получат финансовую помощь.

30 августа в Адыгее при падении обломков БПЛА в поселке Яблоновском были повреждены стекла в 47 квартирах, 15 частных домов, два офиса и один производственный цех. По словам Аскера, власти намерены привлечь специалистов ресурсоснабжающих организаций для приостановки подачи газа и восстановления водоснабжения.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».