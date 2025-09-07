Обломки беспилотника упали на НПЗ в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров ликвидировали», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в оперштаб не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы.

В Ростовской области накануне вечером ввели режим беспилотной опасности. Власти Краснодарского края пока никак не комментировали громкие звуки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее БПЛА попытался атаковать Брянскую область.