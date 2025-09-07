На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обломки беспилотника упали на НПЗ в Краснодарском крае

Обломки беспилотника упали на НПЗ в Краснодарском крае
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров ликвидировали», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в оперштаб не поступало. На месте инцидента работают экстренные службы.

В Ростовской области накануне вечером ввели режим беспилотной опасности. Власти Краснодарского края пока никак не комментировали громкие звуки.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

Ранее БПЛА попытался атаковать Брянскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами