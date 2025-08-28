Российский ударный FPV-дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» («КВН») нанес украинской армии ущерб на сумму более $2 млрд. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель научно-производственного центра «Ушкуйник» и команды разработчиков Анна Цветкова.

Впервые этот беспилотный летательный аппарат был применен против Вооруженных сил Украины (ВСУ) гв августе 2024 года в Курской области. В том же году его стали производить серийно.

По словам Цветковой, сумма нанесенного противнику ущерба дронам «КВН» с августа 2024 года по июнь 2025 года превысила 166 млрд рублей ($2 млрд 75 млн), при этом затраты на его приобретение составили менее 3% от этой суммы

Представитель разработчика подчеркнула, что применение ударного FPV-дрона на оптоволокне стало происшедшей прямо на глазах революцией внутри технологической революции. Дешевый массовый беспилотник, полностью неуязвимый к средствам радиоэлектронной борьбы и разведки, качественно изменило ход боевых действий сначала в Курской области, а затем и в других районах специальной военной операции.

