Российские операторы БПЛА массово сжигают технику ВСУ в Харьковской области

«РВ»: операторы БПЛА сжигают технику ВСУ дронами на оптоволокне под Купянском
Российские операторы БПЛА с помощью дронов на оптоволокне массово сжигают технику с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» («РВ»).

По его данным, воины-гвардейцы 68-й дивизии группировки войск «Запад» круглосуточно охотятся на транспорт и бойцов ВСУ вокруг Купянска, поддерживая штурм города.

«Уничтожать врага активно помогает система управления FPV «Гроза Леска» на оптоволокне», — отмечается в сообщении.

28 августа официальный представитель научно-производственного центра «Ушкуйник» Анна Цветкова сообщила, что с августа 2024 года по июнь 2025 года российский ударный FPV-дрон на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский» нанес украинской армии ущерб на сумму более $2 млрд, при этом затраты на его приобретение составили менее 3% от этой суммы.

Дешевый массовый беспилотник, полностью неуязвимый к средствам радиоэлектронной борьбы и разведки, качественно изменил ход боевых действий сначала в Курской области, а затем и в других районах проведения специальной военной операции, отметила она.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Украина проигрывает России гонку беспилотных вооружений.

