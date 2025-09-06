На Украине заявили, что Россию нужно лишить победы

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель продолжения боевых действий — лишать Россию возможности добиться своих целей. Об этом пишет издание The Washington Post.

На основе заявления бывшего украинского министра обозреватель Дэвид Игнатиус приходит к выводу, что завершения военного конфликта в ближайшее время ждать не стоит.

«Цель не в том, чтобы нанести России поражение, а в том, чтобы лишать ее возможности достичь своих военных целей. Если невозможно разубедить Путина, надо препятствовать его усилиям», заявил Загороднюк.

Отмечается, что успехом для Украины является «уничтожение Черноморского флота России».

Недавно советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий против России.

Ранее военный эксперт рассказал о потерях ВСУ в ЛНР.