На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Россию нужно лишить победы

Экс-министр обороны Украины Загороднюк заявил, что нужно лишить Россию победы
true
true
true
close
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что цель продолжения боевых действий — лишать Россию возможности добиться своих целей. Об этом пишет издание The Washington Post.

На основе заявления бывшего украинского министра обозреватель Дэвид Игнатиус приходит к выводу, что завершения военного конфликта в ближайшее время ждать не стоит.

«Цель не в том, чтобы нанести России поражение, а в том, чтобы лишать ее возможности достичь своих военных целей. Если невозможно разубедить Путина, надо препятствовать его усилиям», заявил Загороднюк.

Отмечается, что успехом для Украины является «уничтожение Черноморского флота России».

Недавно советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что Украина потеряла 1,8 млн военных за 3,5 года боевых действий против России.

Ранее военный эксперт рассказал о потерях ВСУ в ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами