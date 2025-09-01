На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ в ЛНР

Марочко: ВСУ за неделю боев на рубежах ЛНР потеряли 4,1 тыс. военных и наемников
Сергей Аверин/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю в боях на рубежах Луганской народной республики потеряли 4 115 военнослужащих и наемников. Об этом сообщил в интервью ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, это произошло в зонах ответственности группировок Вооруженных сил России «Север», «Юг» и «Запад». Наибольший ущерб в живой силе ВСУ был нанесен в зоне ответственности «Запада», действующего на Купянском направлении и Сватовско-Кременском участке в ЛНР, рассказал Марочко.

Он добавил, что российские войска уничтожили 5 танков, 46 орудий полевой артиллерии, 39 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 96 складов боеприпасов, а также более 270 боевых машин ВСУ.

Самыми крупными успехами ВС РФ на территории ЛНР стали бои в Кременских лесах, где российские военнослужащие взяли под контроль обширную территорию, подытожил Марочко.

30 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов объявил, что сегодня стратегическая инициатива в конфликте на Украине полностью у российских военных, которые освободили более 3,5 тыс. кв. км территории и десятки населенных пунктов. Он отметил, что уже освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% территории ДНР. Под контролем Вооруженных сил России 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ране были названы подконтрольные ВСУ участки в ЛНР.

СВО: последние новости
