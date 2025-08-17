Генерал-лейтенант Эседулла Абачев, удостоенный звания Героя России, получил ранения и проходит курс лечения в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Спросите у Расула».

Согласно данным, предоставленным источниками канала, состояние здоровья военачальника характеризуется как тяжелое, но стабильное.

По сообщениям украинских СМИ, в ночь на 17 августа была атакована колонна российских войск на трассе Рыльск — Хомутовка, расположенной в Курской области. Как утверждается, в результате этого инцидента серьезно пострадал заместитель командующего группировкой войск «Север» ВС РФ, Эседулла Абачев. Согласно тем же источникам, из-за полученных ран ему якобы была проведена ампутация руки и ноги.

В июне бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов получил ранения, не совместимые с жизнью, в ходе спецоперации.

Ранее бывший «вагнеровец» вспомнил о загадочной кончине сослуживца на СВО.