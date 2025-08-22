Стало известно о ликвидации группы ССО Украины, атаковавшей генерала Абачева

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РИА: под Сумами уничтожили группу ССО Украины, атаковавшую генерала Абачева
Reuters

В Сумской области ликвидировали группу 140 центра сил специальных операций (ССО) Украины, предположительно, причастную к атаке на автомобиль Героя России Эседуллы Абачева. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, украинское формирование уничтожили 17 августа.

«Была ликвидирована группа 140 центра ССО Украины в составе: командир группы — Билык Илья (позывной «Голландец»), старший оператор БПЛА — Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 года рождения (позывной «Борат») <...>, оператор БПЛА — Шевчук Юрий Сергеевич 4.06.1999 года рождения (позывной «Джулиан»), боец с позывным «Сириус», — рассказал он.

Как сообщили украинские СМИ, в ночь на 17 августа колонна российских войск на трассе РыльскХомутовка в Курской области подверглась атаке. В результате заместитель командующего группировкой войск «Север» Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенант Эседулла Абачев получил серьезные ранения.

Впоследствии эту информацию подтвердил глава Республики Дагестан Сергей Меликов. По его словам, пострадавшего Героя России доставили в один из лучших военно-медицинских центров страны.

Ранее российские бойцы нанесли удар по полигону с наемниками из Колумбии в Сумской области.

