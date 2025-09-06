На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в Белгородской области

Гладков: человек погиб при атаке ВСУ на служебный автобус в Белгородской области
Павел Лисицын/РИА Новости

Один человек погиб в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на служебный автобус в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, транспортное средство подверглось удару на участке автомобильной дороги Казинка — Посохово в Валуйском округе. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) водитель получил серьезные ранения и скончался на месте.

«Один из пассажиров, находившийся рядом с водителем, получил множественные осколочные ранения спины, лица и руки», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что в настоящее время бригада скорой медицинской помощи доставляет пострадавшего в Валуйскую центральную районную больницу.

Еще один пассажир, предварительно, не пострадал. Гладков добавил, что сам автобус был уничтожен огнем.

5 сентября украинский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю в поселке Коренево в Курской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн рассказал, что в результате атаки 50-летний водитель получил осколочные ранения правой руки и грудной клетки. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее в Калужской области украинский дрон упал на жилой дом.

