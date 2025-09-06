Беспилотники атаковали Смоленскую область

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять украинских беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении Анохина, опубликованном в 6:24 мск.

В ночь на 6 сентября очевидцы сообщали о не менее трех взрывах в Северском районе Краснодарского края. По информации Telegram-канала SHOT, регион атаковали украинские беспилотники.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области, два дрона — над Брянской областью и по одному — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Ранее Зеленский пригрозил новыми ударами по энергетике России.