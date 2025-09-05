На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский пригрозил новыми ударами по энергетике России

Зеленский на встрече с Фицо пообещал продолжать удары по энергообъектам России
Alexander Drago/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил о намерении продолжать атаки на энергетическую инфраструктуру России. Трансляцию вел словацкий телеканал ТА-3.

Зеленский также подтвердил отказ от транзита российских энергоносителей через украинскую территорию.

«Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка», — отметил он.

5 сентября на западе Украины, в городе Ужгороде, состоялась встреча Владимира Зеленского и Роберта Фицо. Президент Украины назвал содержательными переговоры с премьер-министром Словакии. Зеленский отметил, что страны должны сохранять прагматический характер взаимодействия на уровне лидеров и в межправительственной работе.

Встреча проходила в закрытом режиме. В состав делегации вошла премьер-министр Украины Юлия Свириденко, а со словацкой стороны — министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар, а также вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова.

Ранее Зеленский отреагировал на сигналы РФ о возможности членства Украины в ЕС.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
