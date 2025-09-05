Минобороны РФ назвало число сбитых дронов над Россией вечером в пятницу

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение трех часов уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией Воронежской области, два БПЛА — над Брянской областью и по одному — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Утром 5 сентября Минобороны РФ сообщило, что в ночь на пятницу средства ПВО перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотника над территорией РФ.

В Брянской области сбили 15 беспилотников, в Ростовской области — 13, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять дронов уничтожили в Рязанской области, восемь — в Крыму, семь в Воронежской области и по пять — в Курской и Орловской областях. В Белгородской и Липецкой областях ликвидировали по два летательных аппарата, единичные цели нейтрализовали в Смоленской области, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Зеленский пригрозил новыми ударами по энергетике России.