На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Очевидцы заявили о взрывах в Краснодарском крае

SHOT: в Краснодарском крае произошли взрывы
true
true
true
close
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несколько взрывов произошли в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, всего произошло не менее трех взрывов в одном из поселков в Северском районе. Из-за громких звуков у автомобилей «сработала сигналка», отметили местные жители.

По информации SHOT, регион атаковали украинские беспилотники. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минимум один дрон.

Несколькими часами ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией региона. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отметил глава области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области, два дрона — над Брянской областью и по одному — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Ранее разведчик рассказал о тактике российских операторов БПЛА под Сумами.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами