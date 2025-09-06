Очевидцы заявили о взрывах в Краснодарском крае

Несколько взрывов произошли в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам очевидцев, всего произошло не менее трех взрывов в одном из поселков в Северском районе. Из-за громких звуков у автомобилей «сработала сигналка», отметили местные жители.

По информации SHOT, регион атаковали украинские беспилотники. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили минимум один дрон.

Несколькими часами ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией региона. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отметил глава области.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области, два дрона — над Брянской областью и по одному — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Ранее разведчик рассказал о тактике российских операторов БПЛА под Сумами.