Беспилотники атаковали Брянскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал глава региона.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО в течение трех часов уничтожили десять украинских беспилотников самолетного типа над регионами РФ и акваторией Черного моря. По информации ведомства, в период с 20:00 до 23:00 мск шесть БПЛА сбили над территорией Воронежской области, два дрона — над Брянской областью и по одному — над территорией Смоленской области и над акваторией Черного моря.

Накануне Богомаз сообщил, что два человека пострадали при атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на Брянскую область. По его словам, один из дронов нанес удар по рейсовому автобусу на автомобильной дороге между населенными пунктами Соловьевка и Каменский Хутор в Климовском районе. Кроме того, атаке БПЛА подвергся комбайн в селе Бровничи.

