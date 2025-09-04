На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разведчик рассказал о тактике российских операторов БПЛА под Сумами

РИА Новости: десантники успешно применяют тактику засад FPV в Сумской области
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

В Сумской области разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ внедрили тактику засад с применением FPV-дронов, направленную на перехват и ликвидацию техники украинских войск на путях снабжения. Об этом РИА Новости сообщил разведчик с позывным «Бизон».

«Мы используем тактику засады, отправляем FPV-дрон на участок их подвоза, где у них проходит логистика, садимся в каком-нибудь укромном месте, как сейчас. Посидели около часа, увидели пикап, который движется в нашу сторону, ну и оператор отработал по этому пикапу, тем самым нарушается логистика противника», — пояснил военнослужащий.

Он добавил, что для подтверждения нейтрализации цели и нанесения максимального ущерба был использован еще один беспилотник.

«Второй дрон был запущен для завершения уничтожения автомобиля. Убедившись в поражении, его перенаправили на другую позицию противника», — рассказал разведчик.

Собеседник агентства подчеркнул, что помимо выполнения основной задачи, разведчики оперативно реагируют на вновь выявленные объекты противника.

Ранее на Украине оценили тактику российских операторов дронов.

СВО: последние новости
