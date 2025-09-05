«Фантомные боли»: Медведев объяснил попытки Стубба вмешаться в украинский вопрос

Попытки президента Финляндии Александера Стубба вмешиваться в ситуацию вокруг Украины могут быть обусловлены «фантомными болями». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС о причинах действий финского лидера.

«Зачем — не знаю, может, какие-то фантомные боли», — сказал Медведев.

Он также напомнил исторический эпизод: в начале Великой Отечественной войны председатель рейхстага Герман Геринг пообещал финскому дипломату, что Финляндии сможет получить любое количество российской территории, какое только захочет.

«Я думаю, что это все где-то бродит у разных людей, но надеюсь, что это не определяет мейнстрим финской политической ситуации», — отметил зампред Совбеза.

18 августа во время встречи президента США Дональда Трампа с лидерами ЕС и украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме Стубб выразил уверенность, что конфликт на Украине может быть решен так же, как это произошло в 1944 году для Финляндии. Он отметил, что финны тогда смогли найти решение, «одержав победу» над СССР, и оно будет найдено в 2025 году.

Комментируя слова Стубба о «победе» Финляндии над СССР, Медведев отметил, что финский лидер дал подсказку президенту Украины Владимиру Зеленскому, как объяснить поражение Киева.

Ранее Медведев рассказал, как ему звонил президент Финляндии.