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В ГД рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Курской области после ВСУ

Депутат Колесник: на разминирование Курской области после ВСУ уйдут месяцы
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что для полного разминирования Курской области потребуется как минимум несколько месяцев.

«Не завтра разминируем, потому что многие мины-ловушки просто так не разминировать, а многие саперы все-таки находятся на линии соприкосновения, делают там проходы в минных полях для наступления», — пояснил Колесник.

Депутат пояснил, что разминирование идет полным ходом, но на это придется потратить некоторое время.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины начали применять новый метод маскировки мин «Лепесток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее на чердаке здания в Москве нашли целый ящик с минами-«лепестками».

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