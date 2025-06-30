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Власти рассказали о ходе разминирования Курской области

Более 550 тысяч взрывоопасных предметов обезврежено в Курской области
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Telegram-канал «Глава Администрации Кременского муниципального округа Третьяков В. Ю.»

В населенных пунктах Курской области после освобождения от ВСУ обезвредили более 550 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам заседания регионального правительства.

«Продолжается разминирование приграничья: всего очищено 55,2 тыс. га, 2,2 тыс. из них — за прошедшую неделю. Обезврежено более 550 тыс. взрывоопасных предметов», — написал он, добавив, что работы активно продолжаются в 16 населенных пунктах.

23 июня врио заместителя губернатора Владимир Базаров на заседании правительства сообщил, что на данный момент в регионе разминировали 44 населенных пункта, 817 км дорог и 12 600 зданий.

Для разминирования территории Курской области планируется отправить специалистов из Северной Кореи. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщал, что КНДР направит в РФ тысячу саперов и две бригады строителей для помощи в восстановлении региона.

Ранее в Рослесхозе назвали сроки восстановления лесов, пострадавших из-за боевых действий.

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Атаки на Курскую область
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