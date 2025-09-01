Эксперт раскрыл, когда ВС РФ полностью возьмут под контроль ДНР

Вооруженные силы России могут полностью взять под контроль территорию ДНР до конца этого года. Такое предположение высказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

«Сейчас у нас есть возможность продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях, это очевидно. И это сейчас делается в Днепропетровской области. Нужно думать об освобождении другой части ДНР. И Запорожье, соответственно, — это самое главное», — заявил Дандыкин.

По его словам, «есть шанс» освободить ДНР до конца года. Генштаб имеет свои планы на осеннюю кампанию, однако общественности они неизвестны, указал эксперт.

До этого газета The Times со ссылкой на экспертов писала, что увеличение числа ударов ВС РФ по территории Украины является демонстрацией «дипломатии силы» со стороны российского президента Владимира Путина. Путин якобы пытается «доминировать на потенциальных переговорах, занимая позицию силы и угрожая еще большим, если его требования не будут выполнены», говорится в тексте.

