Над территорией РФ за ночь уничтожили более 90 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 92 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

Наибольшее количество целей — 15 — сбили в Брянской области. В Ростовской области ликвидировали 13 беспилотников, в Тульской области — 12, в Калужской области — 11. Еще девять БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Рязанской области, восемь — в Республике Крым, семь — в Воронежской области, по пять — в Орловской и Курской областях. В Белгородской и Липецкой областях перехватили по два дрона, а в Смоленской области — один. Также по одному летательному аппарату уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

Как пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры Луганской народной республики (ЛНР), еще семь БПЛА были сбиты в небе над административным центром региона. Источник агентства рассказал, что средства ПВО сработали в 1:16 мск.

Ранее обломки дрона ВСУ упали на территории промышленного предприятия в Рязанской области.