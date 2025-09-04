Аналитики заподозрили Азербайджан в передаче Украине истребителей МиГ-29

Украина могла пополнить парк истребителей МиГ-29 за счет поставок из Азербайджана. К такому выводу пришли аналитики проекта The War Zone в публикации на своем портале.

«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой изрядно потрепанный парк истребителей МиГ-29 за счет довольно неожиданного источника: Азербайджана», — отмечается в статье.

По данным аналитиков, в сети появилось фото украинского МиГ-29, окрашенного в камуфляж, который традиционно используется Военно-воздушными силами Азербайджана.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.

В августе стало известно, что Азербайджан направит Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины.