На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитики заподозрили Азербайджан в передаче Украине истребителей МиГ-29

War Zone: Азербайджан мог передать Украине истребители МиГ-29
true
true
true
close
Archer83Able/X

Украина могла пополнить парк истребителей МиГ-29 за счет поставок из Азербайджана. К такому выводу пришли аналитики проекта The War Zone в публикации на своем портале.

«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой изрядно потрепанный парк истребителей МиГ-29 за счет довольно неожиданного источника: Азербайджана», — отмечается в статье.

По данным аналитиков, в сети появилось фото украинского МиГ-29, окрашенного в камуфляж, который традиционно используется Военно-воздушными силами Азербайджана.

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил авиаудары России по нефтебазе SOCAR. Позднее появилась информация о том, что Баку снимет запрет на поставки вооружения Киеву в случае продолжения атак российской армии на газовые объекты Азербайджана на Украине.

В августе стало известно, что Азербайджан направит Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ оценили возможное снятие Азербайджаном эмбарго на оружие для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами