На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине

Алиев и Зеленский обсудили удары РФ по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR
true
true
true
close
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Пресс-релиз размещен на сайте лидера южнокавказской республики.

В тексте уточняется, что речь идет о расположенных на Украине нефтебазе и других объектах Азербайджана, а также о газокомпрессорной станции, которая транспортирует газ из южнокавказской республики. На этом фоне Баку и Киев договорились продолжать сотрудничество в энергетике.

До этого Зеленский рассказал, что поздравил Алиева с договоренностями с Арменией о мире на Южном Кавказе, достигнутыми при помощи США. Украинский лидер выразил надежду, что «все сработает». Он также проинформировал коллегу о контактах с партнерами по поводу мирного урегулирования в зоне конфликта с РФ и поблагодарил его за поддержку Киева. В беседе Зеленский упомянул и удары РФ по энергетическим объектам Украины. Он считает, что они направлены на блокировку энергетических путей, гарантирующих энергетическую независимость республики и стран ЕС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Армения, Азербайджан и США договорились открыть «маршрут Трампа».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами