Алиев осудил «авиаудары России» по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Пресс-релиз размещен на сайте лидера южнокавказской республики.

В тексте уточняется, что речь идет о расположенных на Украине нефтебазе и других объектах Азербайджана, а также о газокомпрессорной станции, которая транспортирует газ из южнокавказской республики. На этом фоне Баку и Киев договорились продолжать сотрудничество в энергетике.

До этого Зеленский рассказал, что поздравил Алиева с договоренностями с Арменией о мире на Южном Кавказе, достигнутыми при помощи США. Украинский лидер выразил надежду, что «все сработает». Он также проинформировал коллегу о контактах с партнерами по поводу мирного урегулирования в зоне конфликта с РФ и поблагодарил его за поддержку Киева. В беседе Зеленский упомянул и удары РФ по энергетическим объектам Украины. Он считает, что они направлены на блокировку энергетических путей, гарантирующих энергетическую независимость республики и стран ЕС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Армения, Азербайджан и США договорились открыть «маршрут Трампа».