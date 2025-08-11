Разгром диаспор и запрет импорта товаров: чем Россия может ответить Алиеву за поддержку Украины?

Ильхам Алиев и Владимир Зеленский во время встречи, 2023 год

Азербайджан направит Украине $2 млн на гуманитарную помощь в виде электрооборудования. В Госдуме в качестве ответных мер предложили запретить импорт азербайджанских товаров, а также «разгромить диаспоры и ударить» по этническим ОПГ и их бизнесу в России. Также российские парламентарии объяснили, что произойдет, если Баку снимет эмбарго на поставки вооружения Украине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил министерству энергетики страны выделить $2 млн (примерно 160 млн рублей) на гуманитарную помощь Украине. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Деньги пойдут на закупки и отправку Украине электрооборудования, произведенного в Азербайджане.

В документе отмечается, что Баку «в связи со сложившейся в последние годы ситуацией» уже несколько раз отправлял Киеву гуманитарную помощь. В частности, 5 февраля Алиев направил Украине на аналогичные цели $1 млн.

«Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов», — подчеркивается в распоряжении.

Накануне Алиев провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он осудил «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR, а также по газокомпрессорной станции, транспортирующей азербайджанский газ на Украину.

Стороны выразили уверенность, что это «ни при каких обстоятельствах не приведет к приостановлению сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в энергетической сфере».

«Не от большого ума»

В ответ на решение Баку отправить гуманитарную помощь Украине депутат Госдумы Андрей Гурулев допустил введение запрета на импорт азербайджанских товаров.

«Вообще это не от большого ума — портить отношения с таким большим соседом, как Россия. Если на прилавках в России не будет товаров из Азербайджана, то у нас от этого ничего не изменится, а вот у них сильно изменится. Сильно изменится. А если еще «пощипать» местных ребят, которые тут ходят и каким-то бизнесом занимаются, то это очень сильно все изменит», — отметил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, парламентарий упомянул специальную военную операцию и назвал ее «растяжимым» по всей границе России «понятием».

Москва в ответ может «разгромить» азербайджанские диаспоры и ударить по этническим ОПГ и их бизнесу в России, считает депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Но для этого нужно дать по рукам прежде всего их лоббистам во власти и силовых структурах», — заметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Матвеева, действия Азербайджана, считающегося долгие годы дружественной страной, можно рассматривать «как некую случайность, итог непредвиденных конкретных событий». Но проблема российской внешней политики состоит в том, что «нельзя бесконечно выдавать желаемое за действительное и жить в мире иллюзий», подчеркнул депутат.

«У России нет друзей, кроме армии, флота и ВКС. Давно уже пора перейти на прагматичные отношения со всеми странами постсоветского пространства по принципу «ты мне — я тебе» и понять, что системная русофобия является основой идеологий всех постсоветских режимов — это столпы их независимости», — резюмировал Матвеев.

Противоположное мнение «Ленте.ру» высказала заместитель председателя Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тут ничего такого нет, они же не военную помощь оказывают, а участвуют в восстановлении мирной жизни. Если говорить о человеческой жизни, то такая помощь могла быть оказана и вне того, что у нас есть конфликт, поэтому, наверное, здесь надо с этой точки зрения рассматривать», — сказала она.

Не только гуманитарная помощь

Накануне издание Caliber со ссылкой на «достоверные источники» писало, что если Россия продолжит удары по энергетическим объектам Азербайджана на территории Украины, то Баку «начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, которое находится в его арсенале».

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин обратил внимание на то, что Баку уже направлял снаряды Киеву через посредников.

«Азербайджан себя в этом отношении не ограничивал всерьез. Угрозы Азербайджана поставлять оружие Украине… Ну, пускай попробуют. Оружие Украине поставляют гораздо более вооруженные страны, и тем не менее Украине это ничем в сегодняшней ситуации не помогает. Так что угрозы Азербайджана на нас, я думаю, вряд ли подействуют», — сказал Затулин в беседе с RTVI.

Парламентарий подчеркнул, что направленное Украине оружие будет рассматриваться российской армией как военная цель.

По его мнению, Москва должна задать вопрос: до каких пор Азербайджан будет снабжать Украину стратегическим сырьем, которое необходимо ей для продолжения военных действий?

«Мы этот вопрос никогда не задавали, а зря. Не задавали, потому что как бы как добрые друзья закрывали глаза на шалости Азербайджана », — добавил Затулин.

В начале июля помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил журналистам словацкого издания Hospodárske Noviny, что Баку держится на расстоянии от военных поставок Киеву и России, сохраняя нейтральный статус в украинском конфликте.