Следы украинских диверсантов ведут в Скандинавию

Следы украинской диверсионно-разведывательной группы «Бобры», готовившей теракты в Брянской области, привели в Скандинавские страны. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Отмечается, что украинцев вывозили в Норвегию, где их обучали минированию незащищенных объектов, обращаться с западным оружием и взрывчатыми веществами.

По данным издания, обучали украинских граждан специалисты из Великобритании и Канады, которые перестали приезжать на Украину. Автор статьи также пишет, что западных инструкторов проще и дешевле переместить в Норвегию, нежели под Полтаву.

20 августа стало известно, что российские силовики разгромили ДРГ Службы спецопераций Украины в Брянской области. В пресс-службе ФСБ сообщили, что трое участников диверсионной группы нейтрализованы, еще трое задержаны. Диверсантов готовили сотрудники западных спецслужб на территории Украины, Литвы, Эстонии и Норвегии.

Ранее командир украинской ДРГ Жук рассказал о подрыве моста под Брянском.