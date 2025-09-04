На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожары произошли в Ростовской области после атаки беспилотников

Атака БПЛА отражена в Ростовской области, в нескольких местах произошли пожары
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Пожары произошли в нескольких местах после атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.

По его данным, пострадавших нет.

В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов беспилотников загорелась сухая трава. Пожары уже потушены, добавил врио главы региона.

Ранее Минобороны сообщило, что с 23.00 мск до полуночи силы ПВО уничтожили в Ростовской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Днем 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино была ранена женщина.

Ранее в Калуге беспилотник упал на жилой дом.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами