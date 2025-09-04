Пожары произошли в Ростовской области после атаки беспилотников

Атака БПЛА отражена в Ростовской области, в нескольких местах произошли пожары

Пожары произошли в нескольких местах после атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Силы ПВО ночью отразили массированную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.

По его данным, пострадавших нет.

В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов беспилотников загорелась сухая трава. Пожары уже потушены, добавил врио главы региона.

Ранее Минобороны сообщило, что с 23.00 мск до полуночи силы ПВО уничтожили в Ростовской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Днем 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино была ранена женщина.

Ранее в Калуге беспилотник упал на жилой дом.