Пожары произошли в Ростовской области после атаки беспилотников

Пожары произошли в нескольких местах после атаки беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Силы ПВО ночью отразили массированную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Семикаракорске, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Дубовском и Шолоховском районах.
По его данным, пострадавших нет.
В нескольких местах Тарасовского, Миллеровского и в Дубовском районе из-за падения фрагментов беспилотников загорелась сухая трава. Пожары уже потушены, добавил врио главы региона.
Ранее Минобороны сообщило, что с 23.00 мск до полуночи силы ПВО уничтожили в Ростовской области пять украинских беспилотных летательных аппаратов.
Днем 3 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате обстрела города Шебекино была ранена женщина.
Ранее в Калуге беспилотник упал на жилой дом.