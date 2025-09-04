Ростовскую область за час до полуночи атаковали БПЛА

Минобороны сообщило об уничтожении пяти дронов за час над Ростовской областью

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за час до полуночи уничтожили в небе над Ростовской областью пять беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом Минобороны РФ сообщает в Telegram-канале.

Накануне в поселке городского типа Красная Яруга в Белгородской области в результате прилета пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. У пострадавшего диагностировали баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления).

При атаке БПЛА на населенный пункт был поврежден супермаркет «Пятерочка». В здании пострадали окна и фасад. Также в поселке повреждена линия электропередачи. Кроме того, когда БПЛА взорвался при ударе о землю, осколки выбили стекла и посекли кузова двух легковых автомобилей. Пострадало и остекление в частном доме и в надворной постройке.

