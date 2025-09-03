На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области в результате обстрела пострадала женщина

Гладков: женщина получила ранения при обстреле Шебекино
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области одна женщина получила ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бойцы самообороны оперативно доставили ее (пострадавшую — «Газета.Ru») в Шебекинскую ЦРБ. Медики диагностировали баротравму, оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшая отказалась», — написал глава региона.

Гладков добавил, что в результате прилета снаряда были посечены кровли четырех частных домов. Помимо этого, при обстреле повреждения получили две хозяйственные постройки и автомобиль. По словам губернатора, информация о других последствиях уточняется.

До этого Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали поселок Красная Яруга. По словам главы региона, в результате прилета пострадал мирный житель. Мужчину доставили в Краснояружскую центральную районную больницу. По предварительным данным медиков, у пострадавшего диагностирована баротравма.

Ранее аналитик предупредил о рисках диверсий ВСУ в России этой осенью.

