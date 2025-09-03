На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала «Пятерочка»

В поселке городского типа Красная Яруга в Белгородской области при атаке БПЛА получил повреждения супермаркет «Пятерочка». Об этом сообщает местный Telegram-канал «Красная Яруга. Ракитное приграничье».

В здании были разбиты окна и поврежден фасад. Одновременно была повреждена линия электропередачи в населенном пункте.

«Беспилотник взорвался при ударе о землю — выбиты стекла и посечены кузова двух легковых автомобилей. Также повреждено остекление в частном доме и надворной постройке», — добавил канал.

В марте российские войска при освобождении Суджи в Курской области заняли популярный среди украинских военнослужащих продовольственный магазин «Пятерочка». Он получил известность после видеоролика одного из бойцов ВСУ, который высмеивал его ассортимент. Здание было разграблено и получило значительные повреждения. Губернатор Курской области Александр Хинштейн предложил оставить его нетронутым как напоминание о периоде оккупации.

Ранее аэрофотосъемка зафиксировала разрушения 285 домов в курском приграничье.

