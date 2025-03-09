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Военкор сообщил о взятии под контроль популярной у ВСУ «Пятерочки» в Судже

Военкор Котенок: российские военные заняли популярную у ВСУ «Пятерочку» в Судже
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска заняли в Судже Курской области популярный среди украинских военнослужащих продовольственный магазин «Пятерочка». Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, «Пятерочка», которая стала местом паломничества «одичалых укропитеков» и была ими безжалостно разграблена, отбита у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военкор подчеркнул, что плацдарм украинских войск в Курской области неумолимо сужается.

В свою очередь, автор Telegram-канала «На движениях» отметил, что «Пятерочка» находится на западной окраине Суджи, куда российские бойцы еще не дошли. Он назвал «хайпом» заявления о взятии магазина под контроль.

8 марта накануне Telegram-канал «Военный осведомитель» рассказал, что российские военнослужащие смогли зайти в тыл подразделений ВСУ, находящихся в городе Суджа, благодаря использованию подземной трубы.

Ранее американские журналисты узнали, когда ВСУ могут покинуть Курскую область.

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