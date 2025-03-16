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Хинштейн предложил оставить «Пятерочку» в Судже нетронутой

«Пятерочку» в Судже могут оставить нетронутой для напоминания об оккупации
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил оставить разрушенное здание магазина «Пятерочка» в Судже в качестве мемориала, напоминающего о периоде оккупации города. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Необходимо сохранить объекты, которые станут свидетельством испытаний, пережитых суджанцами во время вражеской оккупации. Рассматриваем, какой из поврежденных объектов оставить в текущем состоянии. Один из вариантов — уже ставшая легендарной «Пятерочка», — написал Хинштейн.

9 марта военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска заняли в Судже Курской области популярный среди украинских военнослужащих магазин «Пятерочка». По его словам, «Пятерочка», которая стала местом паломничества «одичалых укропитеков» и была ими безжалостно разграблена, отбита у Вооруженных сил Украины.

15 марта сообщалось, что российская армия освободила 86% территории Курской области.

Ранее военкор показал изнутри знаменитую «Пятерочку» на въезде в Суджу.

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