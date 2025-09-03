В Норвегии объяснили покупку британских военных кораблей «сдерживанием России»

Норвегия покупает военные корабли у Великобритании для «сдерживания России». Об этом заявил глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в интервью Bloomberg TV.

«Основной потенциал новых фрегатов — сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине», — сказал министр.

В этом же интервью Сандвик заявил, что Норвегия собирается использовать британские фрегаты типа 26 для отслеживания российских подводных лодок. По его словам, фрегаты будут стоять на вооружении страны 20-30 лет.

31 августа министерство обороны Британии сообщило, что Соединенное Королевство поставит ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 на сумму £10 млрд (около 1 трлн рублей). В ведомстве заявили, что эта сделка является «самой крупной в истории договоренностью об экспорте британских военных кораблей».

Ранее в Норвегии предупредили о риске столкновения России и НАТО.