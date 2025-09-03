На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Норвегии объяснили покупку британских военных кораблей «сдерживанием России»

Глава МО Сандвик: Норвегия покупает корабли у Британии для сдерживания России
close
РИА «Новости»

Норвегия покупает военные корабли у Великобритании для «сдерживания России». Об этом заявил глава норвежского министерства обороны Торе Сандвик в интервью Bloomberg TV.

«Основной потенциал новых фрегатов — сдерживать Россию от выхода в Северное море и Атлантику с их подводными лодками и Северным флотом, который цел, несмотря на участие в боевых действиях на Украине», — сказал министр.

В этом же интервью Сандвик заявил, что Норвегия собирается использовать британские фрегаты типа 26 для отслеживания российских подводных лодок. По его словам, фрегаты будут стоять на вооружении страны 20-30 лет.

31 августа министерство обороны Британии сообщило, что Соединенное Королевство поставит ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 на сумму £10 млрд (около 1 трлн рублей). В ведомстве заявили, что эта сделка является «самой крупной в истории договоренностью об экспорте британских военных кораблей».

Ранее в Норвегии предупредили о риске столкновения России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами