Норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО

У России может закончиться терпение из-за давления со стороны НАТО. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в эфире индийского канала WION.

«Я думаю, все сейчас играют с огнем. События очень быстро двигаются к эскалации. Мы движемся к прямому столкновению России с НАТО. У России тоже заканчивается терпение, и давление на нее — это не выход», — сказал он.

По его словам, Европа недооценивает военный потенциал России и не понимает глубинные причины украинского конфликта. Профессор отметил, что все козыри сейчас у Москвы, однако европейцы не понимают этого. Им нужно признать эту реальность, тогда переговоры об урегулировании ситуации на Украине будут эффективными, полагает он.

29 мая депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Россия может вступить в военный конфликт с Германией, если ФРГ передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Он отметил, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат Taurus, то смогут наносить удары вглубь России, в том числе по Москве. Это вынудит Россию принять «жесткие ответные меры», сказал Швыткин.

До этого директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин заявил, что российские удары по объектам в европейских странах не приведут к вооруженному конфликту со всем блоком НАТО. Он напомнил, что пятая статья в уставе Североатлантического альянса не подразумевает вступления в войну всех участников военно-политического объединения.

Ранее в России призвали США заставить своих союзников прекратить поставки оружия Киеву.