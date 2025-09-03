На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Норвегия покупает британские военные корабли для отслеживания подлодок России

Норвегия приобретает британские фрегаты типа 26 для отслеживания подлодок России
true
true
true
close
Depositphotos

Норвегия собирается использовать британские фрегаты типа 26 для отслеживания российских подводных лодок. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава минобороны Норвегии Туре Саннвик.

«Фрегаты нужны для поиска субмарин», — сказал он.

По словам министра, это и «сдерживание России от того, чтобы отправлять в Северное море и Атлантику свои подлодки и северный флот», являются «главной задачей» этих кораблей.

Также он заявил, что возможность тесного сотрудничества ВМФ Норвегии и Великобритании с использованием одинаковых кораблей и вооружений стала одним из ключевых факторов выбора Осло британского поставщика. Саннвик отметил, что фрегаты типа 26 будут стоять на вооружении Норвегии 20-30 лет.

«Мы хотим делать это вместе с британцами, у нас будут одинаковые корабли и вооруженные системы», — добавил он, подчеркнув, что это позволит сэкономить денежные средства.

31 августа министерство обороны Британии сообщило, что Соединенное Королевство поставит ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 на сумму £10 млрд ($13,5 млрд). В ведомстве заявили, что эта сделка является «самой крупной в истории договоренностью об экспорте британских военных кораблей».

Ранее в Норвегии предупредили о риске столкновения России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами