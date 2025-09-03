Норвегия покупает британские военные корабли для отслеживания подлодок России

Норвегия собирается использовать британские фрегаты типа 26 для отслеживания российских подводных лодок. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава минобороны Норвегии Туре Саннвик.

«Фрегаты нужны для поиска субмарин», — сказал он.

По словам министра, это и «сдерживание России от того, чтобы отправлять в Северное море и Атлантику свои подлодки и северный флот», являются «главной задачей» этих кораблей.

Также он заявил, что возможность тесного сотрудничества ВМФ Норвегии и Великобритании с использованием одинаковых кораблей и вооружений стала одним из ключевых факторов выбора Осло британского поставщика. Саннвик отметил, что фрегаты типа 26 будут стоять на вооружении Норвегии 20-30 лет.

«Мы хотим делать это вместе с британцами, у нас будут одинаковые корабли и вооруженные системы», — добавил он, подчеркнув, что это позволит сэкономить денежные средства.

31 августа министерство обороны Британии сообщило, что Соединенное Королевство поставит ВМС Норвегии пять фрегатов типа 26 на сумму £10 млрд ($13,5 млрд). В ведомстве заявили, что эта сделка является «самой крупной в истории договоренностью об экспорте британских военных кораблей».

