Глава Пентагона оценил возможность «смены режима» в Венесуэле

Пентагон: решение о возможной смене режима в Венесуэле будет принимать Трамп
Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOM

Финальное решение по поводу «смены режима» в Венесуэле будет принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение на уровне президента, и мы готовы задействовать все ресурсы, которыми располагают вооруженные силы США», — сказал министр обороны Штатов.

До этого сообщалось, что венесуэльский парламентарий Хильберто Хименес усомнился в достоверности заявлений США об уничтожении военными корабля с наркотиками, якобы следовавшего из Венесуэлы. Депутат допустил, что инцидент мог быть сфабрикован для оправдания агрессии против Венесуэлы по образцу Ливии и Ирака.

3 сентября Трамп сообщал, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее МИД России раскритиковал угрозы со стороны США в адрес Венесуэлы.

