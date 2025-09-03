В Венесуэле усомнились в заявлениях США об уничтожении наркосудна

Венесуэльский парламентарий Хильберто Хименес усомнился в достоверности заявлений США об уничтожении военными корабля с наркотиками, якобы следовавшего из Венесуэлы. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости.

«США, совершая военные интервенции в других странах, обычно действуют через «ложные поводы». Странно, чтобы наркоторговцы перевозили груз через Карибское море, где активны американские силы», — отметил депутат.

Он не исключил, что инцидент мог быть сфабрикован для оправдания агрессии против Венесуэлы по образцу Ливии и Ирака.

Хименес подчеркнул, что борьба с наркотрафиком должна вестись силами суверенных государств, а не флотом США у берегов других стран. По данным ООН, Венесуэла не производит наркотики, а 86% их оборота приходится на Тихоокеанский регион.

Президент США Дональд Трамп сообщал, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее власти Венесуэлы раскрыли подробности о видео с уничтожением лодки контрабандистов.