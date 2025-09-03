Трамп заявил об уничтожении в море членов наркокартеля

Американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Удар произошел, когда направлявшиеся в сторону Соединенных Штатов террористы находились в международных водах и перевозили незаконные наркотические средства, — пояснил он.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

19 августа телекомпания NBC сообщила, что Пентагон для усиления борьбы с наркокартелями отправляет к берегам Венесуэлы отряд из трех боевых кораблей.

8 августа газета The New York Times написала, что Трамп в секретном порядке утвердил директиву для Пентагона, разрешающую применение военной силы против ряда латиноамериканских наркокартелей, квалифицированных его администрацией как террористические организации. В статье издания говорится, что такое решение официально санкционирует проведение прямых военных операций против картелей как в морской акватории, так и на территории иностранных государств.

Ранее Лавров поддержал Венесуэлу на фоне отправки к берегам страны боевых кораблей США.