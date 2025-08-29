На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД России раскритиковал угрозы со стороны США в адрес Венесуэлы

МИД РФ: Москва не приемлет угрозы применения силы в отношении Каракаса
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россия выступает против угроз применения силы в отношении Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новости о размещении американских военных кораблей неподалеку от венесуэльских берегов. Слова дипломата опубликованы на сайте министерства.

«Россия решительно не приемлет угрозы применения силы в отношении суверенных государств <...>. Практики силового вмешательства и методы «цветных революций» должны навсегда остаться в прошлом», — сказала Захарова.

Она добавила, что Москва выражает солидарность с народом и властями Венесуэлы и находится в «тесном и доверительном контакте» с Каракасом.

28 августа газета Financial Times (FT) сообщала, что военно-морские силы (ВМС) США направили к берегам Венесуэлы восемь военных кораблей. По информации издания, на борту кораблей находятся несколько тысяч американских военных. Авторы публикации назвали такое наращивание военно-морского потенциала в регионе необычным.

Позднее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы.

Ранее Мадуро обвинил США в нарушении международного договора о запрещении ядерного оружия.

