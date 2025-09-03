Неразорвавшийся боеприпас попал на крышу ж/д станции в Ростовской области

Слюсарь: снаряд попал на крышу станции Кутейниково в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что на крышу железнодорожной станции Кутейниково попал неразорвавшийся боеприпас.

По словам чиновника, станция расположена в Чертковском районе. В результате инцидента была временно нарушена работа контактной сети. Никто не пострадал.

«Из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции из него ночью были эвакуированы пассажиры и сотрудники. <...> Сейчас здание оцеплено. Вызваны саперы», — поделился Слюсарь.

Он добавил, что сейчас поезда идут через станцию, но с задержкой.

До этого канал «Телеграмма РЖД» сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая пропало напряжение в контактной сети. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

28 августа сообщалось, что в Самарской области в результате падения обломков украинского беспилотника были задержаны 10 поездов.

Ранее десятки людей эвакуировали под Ростовом из-за падения обломков БПЛА на крышу дома.