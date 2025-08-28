Беспилотник ВСУ нарушил движение поездов в Самарской области

В Самарской области в результате падения обломков украинского беспилотника задерживаются десять поездов. Об этом сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что задержка связана с нарушением работы контактной сети на участке Кряж – Липяги. Из-за происшествия были задержаны шесть пассажирских поездов и четыре электрички. Ожидается, что они прибудут на место назначения позже на 2 часа 14 минут. Три электрички отменили.

В пресс-службе Кубышевской ж/д подчеркнули, что железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить время отставания составов.

28 августа Telegram-канал Mash сообщил, что украинские беспилотники атаковали Самару. По данным издания, их целью мог быть один из заводов города. Жители Самары услышали первые взрывы в 03:23 мск, после этого последовали еще десять. По их словам, беспилотники летели низко, из-за чего окна домов дрожали и срабатывали сигнализации машин.

В самарском аэропорту на фоне атаки дронов введен план «Ковер». В связи с ограничениями задержаны два самолета: один на взлет, другой на посадку.

Ранее десятки людей эвакуировали под Ростовом из-за падения обломков БПЛА на крышу дома.