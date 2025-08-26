На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе хотят заболотиться ради защиты от России

Politico: Польша и Финляндия хотят восстановить болота для защиты от России
Unsplash

Польша и Финляндия намерены восстановить свои болота в целях защиты от якобы враждебных намерений России. Об этом сообщает американская газета Politico.

В материале отмечается, что государства всерьез изучают возможность восстановить болота в качестве меры защиты своих границ.

В таком случае болота, считают в этих странах Европы, станут «ловушкой» для военной техники России.

До этого главнокомандующий вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Клаэссон в интервью телеканалу SVT заявил, будто Россия якобы проверяет слабые места НАТО и вполне может пойти на авантюру в виде захвата каких-то территорий, чтобы оценить реакцию блока.

На это доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил «Газете.Ru», что очередные заявления Швеции о том, что Россия якобы может напасть на Североатлантический альянс, связаны со стремлением получить больше денег от партнеров по блоку.

Ранее в МИД РФ предупредили, что НАТО готовится к столкновению с Россией.

